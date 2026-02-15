Ukraina on onnistunut tuhoamaan puolet Venäjän tärkeistä Pantsir-ilmapuolustusjärjestelmistä, kertoo maan turvallisuuspalvelu SBU lausunnossaan.
Ukrainalainen verkkolehti Kyiv Independent uutisoi lausunnosta tänään. Lausunnon mukaan Pantsir on yksi Venäjän keskeisimmistä nykyaikaisista ja kalliista ilmapuolustusjärjestelmistä.
SBU:n mukaan juuri nämä ilmatorjuntaohjusjärjestelmät ovat tehokkaimpia Ukrainan pitkän kantaman droonien torjumisessa ja siksi niiden tuhoaminen on ollut Ukrainalle strateginen tavoite.
Tarkoituksena on tehdä Venäjästä haavoittuvampi Ukrainan pitkän kantaman iskuille, jotta Ukraina voi jatkaa iskujaan tehokkaasti Venäjän puolelle maan tukikohtiin, asevarastoihin ja lentokentille.
Talven aikana Venäjä on iskenyt voimalla Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Venäjän käynnistämän laajan hyökkäyssodan alkamisesta tulee tässä kuussa kuluneeksi tasan neljä vuotta.