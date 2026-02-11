Arvion mukaan hyökkäykseen osallistuisi jopa 100 000 venäläissotilasta.

Venäjä suunnittelee massiivista keväälle ja kesälle sijoittuvaa hyökkäystä Ukrainan itäisille ja eteläisille alueille. Aiheesta varoittavat sota-asiantuntijat ukrainalaisessa Kyiv Postissa sekä puolalaisella televisiokanavalla TVP Worldilla.

Arviot suurhyökkäyksestä perustuvat siihen, että Venäjä on alkanut jo viime vuoden puolivälissä kokoamaan huomiota herättävää määrää kalustoa ja miehistöä.

Hyökkäysarvion antoi ukrainalaisen sotilaallisen tutkimusryhmän DeepStaten perustaja Roman Pohorily viime perjantaina Kiovassa pidetyssä turvallisuuskonferenssissa.

DeepStaten mukaan hyökkäykseen voi osallistua jopa 100 000 venäläissotilasta. Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjällä ei todennäköisesti kuitenkaan ole käytettävissään sen suuruisia resursseja, mutta hyökkäys voisi tapahtua jo huhtikuun lopulla.

Hyökkäys alkaisi idästä

Hyökkäys tapahtuisi ensin keväällä idästä ja jatkuisi kesällä etelästä.

Pääkohde olisi Donetskin alue ja alueen tärkeät naapurikaupungit Slovjansk ja Kramatorsk. Venäjä on asettanut ehdokseen rauhalle, että se saa Donbassin alueen, myös alueet, joita se ei ole de facto miehittänyt.

Kesällä alkava hyökkäys olisi enemmänkin tukea antava hyökkäys kohteenaan Zaporizhzhja, arvioivat DeepStaten asiantuntijat Kyiv Postille.

DeepStaten arvio onkin, että Venäjä yrittää taktikoida asemiaan paremmiksi ennen mahdollisia rauhanneuvotteluita kesän lopulla. Suunnitelma ja aikeet suurhyökkäyksestä kertovat siitä, ettei Venäjää kiinnosta ratkaista sotaa neuvottelupöydässä tulevina viikkoina tai kuukausina, näkee ISW.

Ukrainan sodanjohto kuin myöskään presidentti Volodymyr Zelenskyi eivät ole kommentoineet arvioita hyökkäyksestä.

Viimeisen viikon aikana Venäjä on väittänyt valloittaneensa alueita juurikin idässä, Harkovassa, ja etelässä, Zaporizhzhjassa, sekä myös pohjoisessa, Sumyssa.

Useimmat alueista ovat pieniä, vain muutaman kilometrin kokoisia kyliä. Venäjä myös painostaa Donetskissa lähellä Kramatorskia ja Slovjansia sijaitsevaa Pokrovskin kaupunkia.

Samaan aikaan Ukraina tiettävästi suunnittelee keväälle presidentinvaaleja sekä kansanäänestystä mahdollisesta rauhansopimuksesta, kertoo Financial Times.

Taustalla on se, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto painostaa Zelenskyiä vaaleihin tai muuten Yhdysvaltain lupaamat turvatakuut Ukrainalle vaarantuvat.