Ukraina on sanonut tuhoavansa enemmän Pantsir-ilmapuolustusjärjestelmiä kuin Venäjä pystyy niitä valmistamaan.

Ukraina sanoi lauantaina iskeneensä Venäjän Pantsir-S1-ilmapuolustusjärjestelmää vastaan Krimin niemimaalla.

Samana päivänä Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU väitti Ukrainan tuhonneen jo puolet Venäjän kaikista Pantsir-ilmapuolutusjärjestelmistä.

Turvallisuuspalvelun esittämää väitettä ei ole vahvistettu, eikä Venäjä sitä ole kommentoinut.

Väitteensä tueksi turvallisuuspalvelu julkaisi videon, johon oli koottu useita Pantsireja vastaan tehtyjä iskuja. Videosta ei voi kuitenkaan tehdä päätelmiä ilmeisten droonihyökkäysten tehosta.

Jos Ukrainan väite pitää paikkaansa, voidaan puhua Venäjän kannalta katastrofaalisista tappioista ja ilmapuolustuksen merkittävästä heikentämisestä.

Ukrainan mukaan Pantsir on Venäjän tehokkain ilmapuolustusjärjestelmä pitkän kantaman drooneja vastaan.

– Pantsirien järjestelmällisellä tuhoamisella on strateginen tavoite: Murtaa vihollisen ilmapuolustus ja luoda käytäviä, joita pitkin voidaan iskeä syvälle Venäjän selustaan, Ukrainan turvallisuuspalvelu kirjoitti.

– Näin voimme tehokkaasti iskeä sotilastukikohtia, varastoja, lentokenttiä ja muita kohteita vastaan, turvallisuuspalvelu jatkoi.

Viime vuoden ja alkuvuoden aikana Ukraina on keskittynyt iskemään ennen kaikkea Venäjän kykyyn tuottaa, jalostaa ja kuljettaa öljyä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kutsunut näitä iskuja "nopeimmin toimiviksi pakotteiksi".

Marraskuussa 2025 Ukrainan turvallisuuspalvelun päällikkö Vasyl Maliuk sanoi Ukrainan tuhonneen 48 prosenttia kaikista venäjän Pantsir-järjestelmistä.

Tuolloin Maliuk väitti, että Venäjä menettää järjestelmiä nopeammin kuin pystyy niitä valmistamaan.

Kalustotappioita kuva- ja videomateriaalin perusteella laskevan Oryx-ryhmän mukaan Ukraina on tuhonnut tai vaurioittanut helmikuussa 2022 alkaneen suurhyökkäyksen jälkeen 41 Venäjän Pantsir-järjestelmää.

Oryxin laskemien kalustotappiolukujen on laajalti katsottu olevan tavallaan alin mahdollinen määrä tappioita, koska luonnollisestikaan kaikista tappioista ei ole olemassa kuvamateriaalia.

Toisaalta joissain tapauksissa on mahdollista, että Oryx on tulkinnut näkemänsä väärin. Useat vaurioituneet sotakoneet on epäilemättä myös pystytty korjaamaan takaisin palveluskäyttöön.

Venäjällä arvioitiin olleen suurhyökkäyksen alussa käytössään yli 100 Pantsir-järjestelmää ja Ukrainan mukaan Venäjä pystyy rakentamaan järjestelmiä noin 30 kappaletta vuodessa.