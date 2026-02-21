Ukrainan drooni-isku kohdistui yhteen Venäjän tärkeimmistä ohjustehtaista, jossa uskotaan valmistettavan myös ballistisia Oreshnik-ohjuksia.
Ukrainalaiset epäviralliset sotilasblogit kirjoittavat Ukrainan joukkojen iskeneen Udmurtian Votkinskissa tehtaaseen, jossa valmistetaan venäläisiä ohjuksia, kertoo uutistoimisto Reuters.
Sivustoilla julkaistiin kuvia ja videoita, joiden kerrottiin esittävän iskua, mukaan lukien taivaalle kohoava suuri savupatsas.
Tehtaassa tehdään ainakin lyhyen kantaman Iskander-ohjuksia ja mannertenvälisiä Topol-M-ohjuksia.
Kyiv Independent -lehden mukaan iskussa loukkaantui tiettävästi ainakin 11 ihmistä.
Epävirallinen venäläinen Telegram-kanava SHOT, joka siteeraa usein yhteyksiä turvallisuuspalveluissa, kertoi Votkinskin asukkaiden kuulleen vähintään kolme räjähdystä ja droonien surinaa.
Putinin "fiksaatio"
Kyiv Independentin mukaan iskujen kohteena oli yksi Venäjän tärkeimmistä ohjustehtaista Votkinskissa.
Tehtaassa epäillään ukrainalaislehden mukaan valmistettavan myös Venäjän uusia Oreshnik-ohjuksia. Kyseessä on ballistinen hypersooninen ohjus, joka Vladimir Putinin mukaan kykenee päihittämään minkä tahansa Yhdysvaltojen ohjustorjuntajärjestelmän.
Putin on hehkuttanut venäläisohjusta julkisesti, ja yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) on sanonut Putinilla olevan "fiksaatio" Oreshnikiin.
Putin on väittänyt, että Oreshnik-ohjuksen käytöllä voidaan aikaansaada "ydinaseeseen vertautuva teho". Aikaisemmin Putin on verrannut monikärkiohjus Oreshnikin tehoa sekä ydinaseeseen että meteoriittiin.
Kuvernööri: Ei syytä paniikkiin
Eteläisen Venäjän syrjäisen Udmurtian alueen kuvernööri vahvisti varhain lauantaina, että ukrainalaisdroonit olivat iskeneet hänen johtamalleen alueelle.
– Kohde Udmurtiassa on joutunut droonien hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäyksessä on aiheutunut vahinkoja ja loukkaantuneita, Aleksandr Bretshalov sanoi Telegramiin julkaisemallaan videolla, kertoo Reuters.
Bretshalov ei antanut tarkempia tietoja iskusta, mutta kehotti asukkaita olemaan panikoimatta ja välttämään vahvistamattoman tiedon levittämistä.
Udmurtian pääkaupungin Izhevskin lentokenttä sekä lentokentät naapurialueiden kaupungeissa keskeyttivät iskun jälkeen toimintansa, siviili-ilmailuvirasto Rosaviatsija kertoo.
Venäläiset sotilasblogit raportoivat myös iskusta, joka oli sytyttänyt tulipalon kaasuterminaalilla Kaakkois-Venäjän Samarassa. Samarasta ei ole tullut viranomaistietoa tällaisesta iskusta.
Lauantaina aamupäivällä venäläisuutistoimisto Tass kertoi myös Ukrainan lennokki-iskuista Udmurtian vieressä sijaitsevan Tatarstanin alueella oleviin tuotantolaitoksiin.