Mielenosoitukset jatkuvat useissa Iranin kaupungeissa. Kuolonuhrien määrästä on esitetty vaihtelevia arvioita, ja korkeimman arvion mukaan kuolleita on yli 200.

Iranissa mielenosoitukset maan hallintoa vastaan jatkuvat, vaikka viranomaiset ovat pyrkineet hillitsemään niitä muun muassa katkaisemalla verkkoyhteydet torstai-iltana.

Mielenosoitukset ovat vaatineet useita ihmishenkiä, mutta kuolonuhrien määrästä esitetyt arviot vaihtelevat.

Yhdysvaltalaisen Time-lehden haastattelema lääkäri kertoo, että pari viikkoa kestäneissä mielenosoituksissa on kuollut yli 200 ihmistä.

Iranin pääkaupungissa Teheranissa asuva lääkäri kertoo nimettömästi lehdelle, että vain kuudessa pääkaupungin sairaalassa olisi kirjattu yhteensä 217 kuolemantapausta.

Time-lehti ei ole pystynyt vahvistamaan arviota yli 200 kuolonuhrista.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet huomattavasti alhaisemmasta kuolonuhrien määrästä.

Amnesty Internatiol ja Human Rights Watch kertoivat torstaina, että mielenosoituksissa on kuollut vähintään 28 mielenosoittajaa ja sivullista, mukaan lukien lapsia, 31. joulukuuta ja 3. tammikuuta välisenä aikana.

Yhdysvalloissa toimivan Human Rights Activists News Agencyn mukaan ainakin 65 ihmistä on kuollut ja yli 2 300 on pidätetty eri puolilla Irania parin viikon aikana.

Mielenosoitukset Iranissa alkoivat joulukuun lopussa ja ovat sen jälkeen levinneet useisiin kaupunkeihin ympäri Irania.

Mielenosoitukset ovat kärjistyneet valuuttakurssin romahduksesta seuranneesta talousahdingosta voimakkaasti maan hallitusta vastustaviksi protesteiksi.