Iranissa opiskelijat osoittivat jälleen mieltään maan hallintoa vastaan lauantaina. Useat mediat raportoivat yliopistoissa järjestetyistä mielenosoituksista.
Mediatietojen ja paikalta kuvattujen videoiden mukaan väkijoukot huusivat hallituksen vastaisia iskulauseita sekä ottivat yhteen vastamielenosoittajien kanssa. Iranilainen uutistoimisto Fars kertoi myöhemmin, että kahakoissa oli loukkaantunut ihmisiä.
Tammikuussa Iranin hallinto käytti kovia keinoja maassa puhjenneiden laajojen mielenosoitusten tukahduttamiseen. Viranomaiset ovat kertoneet yli 3 000 ihmisen kuolleen, mutta ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet yli kaksinkertaisista luvuista.
Aiemmin tällä viikolla tuli kuluneeksi 40 päivää siitä, kun tuhannet kuolivat mielenosoitusten huipussa tammikuun alussa. Lauantain protestit oli järjestetty tammikuussa kuolleiden muistoksi.