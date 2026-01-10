Oppositiohahmo yllyttää protestoijia valtaamaan kaupungit.
Mielenosoitukset useissa Iranin kaupungeissa ovat jatkuneet viime yön aikana.
Protestit maan hallintoa vastaan jatkuvat siitä huolimatta, että niitä hillitäkseen viranomaiset ajoivat verkkoyhteydet alas torstai-iltana. Internet-yhteyksiä seuraava Netblocks-sivusto kertoi lauantaiaamuna Iranin verkkoyhteyksien katkon kestäneen jo yli 30 tuntia.
Katko ei protestoijia karkottanut, vaan uutistoimisto AFP:n varmistamien kuvalähteiden mukaan mielenosoituksia nähtiin ainakin pääkaupunki Teheranissa. Persiankieliset tv-kanavat raportoivat protesteista myös muissa kaupungeissa, kuten Tabrizissa ja Mashhadissa.
Uutistoimisto AFP:n vahvistamissa videoissa mielenosoittajat muun muassa vaativat kuolemaa maan korkeimmalle johtajalle ajatollah Ali Khameneille, joka on ollut vallassa yli 30 vuotta.
Kaksi viikkoa kestäneet protestit saivat sytykkeen Iranin elinkustannuskriisistä ja inflaatiosta. Mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä, ja ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet hallintoa mielenosoittajien ampumisesta.
Mielenosoituksia on ulkomailta käsin yllyttänyt maanpaossa elävä oppositiohahmo Reza Pahlavi, vallasta vuonna 1979 syöstyn Iranin monarkin eli shaahin poika. Viimeisimmissä sosiaalisen median päivityksissään Pahlavi on yllyttänyt protestoijia ottamaan kaupungit haltuunsa.