Mies uskoo, että Iranin hallinto pyrkii yhteydet sulkemalla peittämään jälkiään ja estämään ulkopuolisten toimijoiden, kuten Yhdysvaltojen tai EU:n, puuttumisen tilanteeseen.

Miehen mukaan Iranin hallinto on palkannut ihmisiä vakoilemaan puolestaan Euroopassa. MTV Uutiset ei ole voinut vahvistaa väitettä, mutta pakolaisvakoilu on varsin yleinen autoritaaristen hallintojen käyttämä keino. Esimerkiksi Ruotsi tuomitsi vuonna 2019 journalistina esiintyneen iranilaismiehen vakoilusta vankeuteen. Oikeuden mukaan mies oli vakoillut Ruotsin lisäksi muun muassa Tanskassa ja Hollannissa.

MTV Uutiset ei julkaise miehen nimeä, sillä nimen julkaisu voisi vaarantaa hänet sekä hänen läheisensä Iranissa.

Mies ei ole saanut läheisiinsä yhteyttä viimeiseen vuorokauteen. Hän kertoo olevansa erittäin huolestunut tilanteesta.

Suomen ulkoministeriö vahvistaa viestiyhteyksien Iranissa "katkenneen hyvin laajalti".

Iranilaistaustainen mies pelkää maan hallinnon koventavan otteitaan sen jälkeen, kun yhteydenpito on estetty.

Rakennuksia ja autoja on poltettu Iranin mielenosoituksissa.

Viestintäyhteydet Iraniin katkenneet, Suomessa asuva mies ei saa yhteyttä läheisiinsä – "Nyt hallinto voi ampua ihmisiä"

– Mielenosoitukset jatkuvat tänä iltana ja nyt hallinto voi ampua ihmisiä, koska kukaan ei voi olla yhteydessä ulkomaille, mies kuvailee.