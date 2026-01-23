Sää on tänään Suomessa hieman eilistä kylmempi, ja viikonloppuna sää kylmenee entisestään.
Tänään pakkaslukemat vaihtelevat noin viidestä asteesta viiteentoista asteeseen, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Pääosin on poutaa, mutta paikoin voi tulla heikkoja sateita. Myös pilvipeite voi paikoittain rakoilla.
Viikonloppuna pakkaset kiristyvät jopa 20–25 asteeseen. Lauantaina yli 20 asteen pakkasia mitattaneen pohjoisessa, ja sunnuntaina samankaltaisia lukemia nähdään etelässä.
Sääpalveluyritys Forecan mukaan pakkaset jatkavat kiristymistään ensi viikolla.
– Ensi viikolla meille tulee lähes arktista ilmamassaa. Jos sää selkenee, Lapissa voi jälleen olla 30–35 pakkasasteen lukemia, Forecan meteorologi Joonas Koskela toteaa verkkosivuilla.
Kuluvan talven kovimpiin pakkaslukemiin on kuitenkin vielä matkaa. Hyytävin lukema, –42,8 astetta, mitattiin tammikuun alkupuolella Lapin Savukoskella.