Maria Guzenina nappasi Emma-gaalan punaiselle matolle mukaan kumppaninsa Yiannis Dalmasin.

Europarlamentaarikko Maria Guzenina saapui Emma-gaalan punaiselle matolle lauantaina 7. maaliskuuta yhdessä miehensä Yiannis Dalmasin kanssa. Pari oli pukeutunut yhteensointuvasti mustiin, tyylikkäisiin asuihin.

Guzenina voitti Amazing Race Suomi -ohjelman tuoreimman kauden parinsa Vilma Vähämaan kanssa.

Dalmas oli Helsingissä odottamassa Guzeninan ja Vähämaan saapumista maaliviivalle. Miehellä oli kaikki valmisteltuna.

– Kukat ja kaikki. Nostin hänet ylös kuin höyhenen. En tiedä miten, sillä hänellä oli edelleen reppu selässään, hän muisteli.

Ikävä piinasi sekä Guzeninaa että Dalmasta Amazing Race -kuvausten ajan.

– Vaikein asia oli olla erossa sinusta, Guzenina sanoi rakkaalleen.

– Se oli vaikein asia meille molemmille, Dalmas säesti.