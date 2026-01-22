Kuukausiennuste ennakoi tavanomaista kylmempää helmikuuta, ja lämpömittarit pysyvät pakkaslukemilla etelässäkin.
Rapsakat pakkassäät näyttävät jatkuvan etelässäkin, sillä helmikuusta on tulossa koko maassa selvästi tavanomaista kylmempi.
– Jos ajattelee kuukausiennustetta, niin ensi viikko näyttää aika pahalta, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
Etelässäkin tuntuu lähes päivittäin yli 20 asteen pakkaselta, varsinkin viiman kanssa.
Helmikuun toisella viikolla Suomeen saattaa Jäämeren puolelta päästä hiukan lauhempaa ja ehkä myös pilvisempää ilmaa.
Lauhtuminen on hetkellistä, sillä sää näyttäisi tämän jälkeen jälleen kylmenevän. Tuoreen kuukausiennusteen mukaan korkeapaine poistuu Suomen lähettyviltä.
– Edellisen kerran, kun katselin kuukausiennusteita, oli vielä mahdollista, että korkeapainetoiminta siirtyisi Suomen eteläpuolelle ja meille olisi päässyt sen pohjoispuolelta virtaamaan lämpimämpää ilmaa. Nyt siitä ei ole mitään merkkejä.
Kuukausiennuste ulottuu jo lähes hiihtolomaviikoille asti, mutta mitään varmaa lomaviikkojen säästä ei vielä pysty sanomaan.
– Rantavyöhyke saattaa saada lunta, koska meri voi tuoda kosteutta jos tuulee mereltä päin, sanoo Pouta.
Sään yleiskuva on Poudan mukaan kuitenkin melko vähäluminen. Jos lunta tulee, se painuu myös melko nopeasti kasaan.
– Mitään ihmehankea ei ole tulossa.
