Kommentti: Veli-Matti Savinaisen pride-kohussa yksi iso oppi TPS:lle KOMMENTTI Veli-Matti Savinainen ei halunnut pukea pride-teemaista TPS-paitaa lauantain otteluun. Tomi Natri /All Over Press Julkaistu 59 minuuttia sitten

Veli-Matti Savinaisen päätös kieltäytyä TPS:n pride-teemaisen pelipaidan käyttämisestä aiheutti tarpeetonta hallaa niin seuralle, pelaajalle itselleen kuin seksuaalivähemmistöjen asialle, kirjoittaa MTV Urheilun Antti Rämänen. Tärkeimmät ensin: TPS on ollut SM-liigassa tienraivaaja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asian edistämisessä. Turkulaisseura on jo vuosien ajan järjestänyt pride-teemaisia otteluita siitä huolimatta, että vastassa on ollut joka kerta jättimäinen saavillinen ajatusta vastustavien vihaa. Samaan aikaan suuri osa kannattajista on antanut kannanotoilleen täyden tukensa ja seura on saanut myös paljon positiivista julkisuutta. Tällä kertaa teemapeli sai kuitenkin uudet mittasuhteet, kun seuraan täksi kaudeksi vaihtanut maailmanmestari Veli-Matti Savinainen kieltäytyi vakaumukseensa vedoten pukemasta päälleen sateenkaaren värein koristeltua TPS-paitaa lauantain Ilves-ottelussa. Vaikka Savinaisen ulospäin antamaa signaalia voi hyvästä syystä pitää ummehtuneena, sen aiheuttama vastareaktio on ollut yhtä hämmentävää seurattavaa. Lue myös: Veli-Matti Savinainen ei pukenut TPS:n Pride-paitaa – kertoi nyt syyn: "Henkilökohtainen päätökseni" Turun seudun Seta ry:n puheenjohtaja ehti jopa vaatia

Kirsi Mikkonen

pelaavasta kokoonpanosta.

Mikkonen totesi pian perään Setan somepostauksessa, ettei TPS tietenkään voi työnantajana estää työntekijäänsä tekemästä työtään tällä perusteella. Seuraavaksi Mikkonen pohti kuitenkin ääneen, että onko lainsäädäntö sitten väärässä, jos näin ei voi tehdä. Tässä kohtaa sanoisin, että nyt jäitä hattuun, sillä seuraava askel menee jo yksilön perusoikeuksien loukkauksen puolelle.

Savinaisenkin asioita ajava pelaajayhdistys Suomen Jääkiekkoilijat ry. otti maanantaina asiaan kantaa tavalla, joka mielestäni ansaitsee tulla huomioiduksi.

SJRY korosti, että myös arvokeskustelussa on syytä muistaa pelaajien oikeudet työntekijöinä ja yksilöinä. Se ei vesitä sitä, että urheilussa saa ja pitääkin edistää yhdenvertaisuutta ja toisten kunnioittamista.

– Pelaajia ei pidä asettaa tilanteeseen, jossa heidän henkilökohtaiset mielipiteensä johtavat haitallisiin seurauksiin työelämässä. Työntekijän näkökulmasta on tärkeää, että myös tällaisissa tilanteissa kunnioitetaan perusoikeuksia, toteaa SJRY:n varapuheenjohtaja Ilari Melart – HIFK:ssa yhä uraansa jatkava pakki.

Savinaisen kieltäytyminen pride-pelipaidasta asetti TPS:n lisäksi myös koko liikkeen ikävään valoon. Se saattoi tuntua taka-askeleelta ihmisoikeustyössä, mutta ketään yksilöä ei voi pakkopukea arvoilla, jotka eivät ole hänen omiaan.

Toivon, että useammat urheiluseurat seuraisivat TPS:n esimerkkiä kannanotoillaan, mutta asia olisi turkulaistenkin teemaotteluissa ollut helppo ratkaista paremmin. Hallit ovat täynnä videoseinää ja valolaitteita. Areena voidaan koristella niin räikeisiin väreihin kuin halutaan, somen voi tunkea täyteen kampanjamateriaalia ja kannanottoja.

Silti yksittäisten pelaajien paitoihin ei tunnuksia ole pakko tuoda. Pelaajat voivat ottaa yksilöinä osaa kampanjaan – tai olla halutessaan vaiti – mutta osallistumisen päättäminen heidän puolestaan ei ole oikein.

Jos tapaus Savinaisesta tulisi oppia jotain, olkoot se vaikka tämä.