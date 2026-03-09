Pika-aituri Reetta Hurske ei osallistu yleisurheilun MM-hallikisoihin. Suomen urheiluliitto tiedotti asiasta maanantaina.
Hurske nimettiin jo aiemmin joukkueeseen, mutta nyt tähtiaituri jääkin pois joukkueesta. Hurske ei koe olevansa sataprosenttisessa kilpailukunnossa.
– Pystyisin kilpailemaan samaan tapaan kuin SM-halleissa, mutta se ei MM-halleissa riitä, Hurske kertoo tiedotteessa.
SUL nimesi samalla kaksi uutta urheilijaa MM-joukkueeseen. Pikajuoksija Riku Illukka kisaa MM-kisoissa 60 metrillä ja Santeri Kuusiniemi 60 metrin aidoissa.
Heidän lisäkseen MM-joukkueessa ovat jo Lotta Kemppinen, Mette Baas ja Elmo Lakka.
Viimeiset kisavalinnat tehdään 12. maaliskuuta.
MM-hallikisat kisataan Puolan Torunissa 20.-22. maaliskuuta.