Meteorologin mukaan luvassa on hieno pakkasviikonloppu. Katso sääennuste videolta!
Suomen yllä leijaileva pilvikaistale on leviämässä laajemmin länteen päivän aikana, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
– Itä-Suomen kovimmat, jopa 30 asteen pakkashuiput alkavat tasoittua päivän aikana
Pouta varoittaa kuuraliukkaudesta etenkin Vaasasta Ouluun ulottuvalla alueella.
– Jopa pientä pakkaslumisadetta Pohjanmaan seudulla. Pientä hiutalointia riittää vielä iltapäivälläkin.
Suurin osa Etelä- ja Itä-Suomesta on sen sijaan kirkkaan auringonpaisteen alla.
– Lämpötila kohoaa 10-15 astetta aamun kylmemmistä lukemista.
Iltaan mennessä pakkanen kiristyy Itä- ja Etelä-Suomessa -20 asteeseen.
Sunnuntain kysymysmerkki
Ensi yönä -30 asteen lukemat ovat todennäköisiä Itä-Suomessa.
Sunnuntaihin mennessä iso "pilvilämpäre" valtaa Suomea, Pouta kertoo.
Sen toimintaa on kuitenkin vaikea ennustaa.
Meteorologin mukaan pilvi on nimittäin hatara ja siksi aurinko saattaa pilkistää laajalti myös sunnuntaina.
– Se voi hälvetä huomenna mistä päin maata hyvänsä.