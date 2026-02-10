Etelä-Suomeen viikonlopuksi ennustettu lumimyräkkä näyttäisikin vaihtuvan hurjiin pakkaslukemiin.

Viikonloppuna uutisoimme, että tällä viikolla säässä nähtäisiin käänne ja luvassa olisi sekä lumimyräkkää että lauhtumista.

Lumisateiden ennustettiin saapuvan loppuviikosta, ja tulevana viikonloppuna lunta olisi saattanut etelässäkin pyryttää jopa 30 senttiä.

Nyt lumen ystäville on ikäviä uutisia, sillä uusimmissa ennusteissa viikonlopun lumipyry on peruttu, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.

– Näyttää, että se saattaisi ehkä viistää aivan eteläisintä Suomea, mutta todennäköisemmin se jäisi jopa Etelä-Suomen eteläpuolelle eli menisi Viron ohi. Tähän saattaa kuitenkin tulla vielä isojakin muutoksia suuntaan tai toiseen.

Viikonlopuksi ennustettu lumimyräkkä saattaakin vaihtua paukkupakkasiin.

– Jos ennuste toteutuu ja korkeapaine sinnittelee viikonloppuna, voi Keski- ja Pohjois-Suomessa olla jopa 35 astetta yöllä ja aamulla, ja Etelä-Suomessakin 30 astetta.

Kireitä pakkasia

Kylmältä näyttää myös ensi viikon ensimmäinen talvilomaviikko.

– Ollaan selvästi kylmemmällä puolella, ajoittain luvassa on kireitä pakkasia.

Jos ennusteet pitävät paikkansa eikä lumipyryä ole luvassa, lumitilanteeseen ei ole odotettavissa suurta kohennusta.

– Yhä länsirannikolla lunta on paikoin vain viisi senttiä. Tilanne helpottuu hieman lähipäivinä, kun saadaan muutama sentti lisää, Mäntykannas sanoo.

Katso tarkempi sääennuste videolta jutun alusta!