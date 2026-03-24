Korkokriisiä ei tarvitse pelätä, Nordean sijoitusstrategi sanoo.

Pörssikurssien suunta ja raakaöljyn hinta ovat olleet viime viikkoina jatkuvasti kriisin partaalla.

Nyt markkinoilla ennakoidaan, että EKP nostaa ohjauskorkojaan. Suomeksi sanottuna asuntolainoissa on tulossa kalliimpia maksettavia.

Suomessa asuntolainojen viitekorkona yleinen 12 kuukauden euribor nousi maanantaina 2,740 prosenttiin eli korkeimmilleen sitten lokakuun 2024, kertoi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä.

Viime perjantaina 12 kuukauden euribor oli 2,658 prosenttia. Maanantain päivänousu oli siten 0,082 prosenttiyksikköä.

Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava kuvailee euriborin tähänastista nousua "aika isoksi".

– Jos inflaatiopaine rauhoittuu, voi olla, että nähdään laskua, Alava sanoo.

Korkokriisi?

Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikon kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan. Nordean Alava toivoo EKP:n laskevan korkoa entisestään 0,5 prosenttiyksikköä.

– Sillä oletuksella, että EKP ei kiirehdi koronnostoja ja Iranin kriisi päättyisi lähiaikoina. Voi olla, että EKP nostaa korkoa, mutta ei nyt hirveän montaa kertaa, Alava sanoo.

– Ei tarvitse pelätä korkokriisiä, hän jatkaa.

EKP ei ole vielä ilmoittanut nostavansa ohjauskorkoa. EKP:n varapuheenjohtaja Luis de Guindos sanoi maanantaina espanjalaislehti El Mundolle, että EKP on valmis "vastaamaan siten kuin tarvitsee".

Maanantaina pörssikursseja ja öljyn hintaa kommenteillaan heiluttava Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoi Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelevan.

Iran kiisti suorat keskustelut, mutta pörssikurssit lähtivät silti nousuun samalla kun raakaöljyn hinta laski.

Kuinka käy sijoitusten?

Mahdollisesti sijoitussalkkunsa puolesta hermoileville piensijoittajille strategi Alavalla on selvät ohjeet.

– Tällaisistakin geopoliittisesti kriiseistä on toivuttu markkinoilla aika nopeasti. Välillä on mennyt vain muutamia viikkoja, välillä kuukausia, Alava sanoo.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA johtaja Fatih Birol maalasi kommenteillaan taivaalle synkempiä pilviä. Birol kuvaili tilannetta erittäin vakavaksi. Energiakriisi on merkittävä uhka maailmantaloudelle, hän arvioi.

– Yksikään maa ei voi välttyä tämän kriisin vaikutuksilta, jos tilanne kehittyy edelleen samaan suuntaan. Siksi tarvitaan maailmanlaajuisia toimia, hän sanoi uutistoimisto STT:n mukaan.

Aiemmin on arvioitu, että tilanne voi johtaa esimerkiksi lentolippujen hintojen nousuun, polttoaineen kallistumiseen ja yhä kalliimpaan ruokaan.

Alavan mukaan ei kannata suuremmin pilata yöuniaan sillä, onko nyt hyvä tai huono aika laittaa rahaa osakkeisiin. Onnistunut ajoitus kun selviää "vasta jälkeenpäin", hän sanoo.

– Aina tapahtuu jotain yllättävää. Säännöllisellä sijoittamisella osuu hyviin ja huonoihin päiviin, Alava ohjeistaa.

EKP:n varapuheenjohtaja Guindos sanoi, ettei EKP odota Iranin sodan aiheuttavan lamaa. Guindosin mukaan EKP:n pessimistisimmissäkin ennusteissa näkyy kasvua.

Guindos kuitenkin myönsi, että ennustaminen on aina vaikeaa ja EKP pitää selvänä, että sodalla on suuri vaikutus sekä talouden kasvulukuihin että inflaatioon.

– Mitä pidempi ja laajempi konflikti on, sitä suurempi sen vaikutus tulee olemaan, Guindos sanoi.