Iranin konflikti heijastuu voimakkaasti öljyn hintaan. Joidenkin arvioiden mukaan öljyn hinta saattaa pysytellä korkeissa lukemissa jopa muutaman vuoden ajan.
Iranin sodan aiheuttama öljyn hinnan kohoaminen on tullut shokkina muun muassa lentoyhtiöille. Lentokoneiden polttoaineet ovat muutamassa viikossa lähes kaksinkertaistuneet, uutisoi uutistoimisto Reuters.
United Airlines -lentoyhtiö leikkaa parhaillaan kannattamattomien lentoreittien määrää.
United Arlinesin toimitusjohtaja Scott Kirby on todennut henkilökunnalle lähettämässään viestissä, että lentoyhtiö varautuu öljyn hinnan nousevan jopa 175 dollariin barrelilta. Tämän lisäksi yhtiö varautuu siihen, että hinta pysyy yli sadassa dollarissa barrelilta aina vuoden 2027 loppuun asti.
Lue myös: Bensan litrahinta kolmeen euroon? Näin käy, jos Hormuzinsalmi pysyy suljettuna
Näillä arvioilla United Airlinesin vuotuiset polttoainekustannuksen nousisivat noin 11 miljardilla dollarilla. Kirbyn mukaan summa on yli kaksinkertainen yhtiön parhaana vuotenaan tekemään voittoon.
Kysyntä mahdollistaa lippuhintojen kohoamisen
Yhdysvaltalaiset lentoyhtiöt ovat kyenneet siirtämään kohonneita polttoainehintoja lippujen hintoihin, sillä lentojen kysyntä on toistaiseksi ollut hyvällä tasolla.