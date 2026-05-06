Suomen ja muun Euroopan talouskasvu uhkaa tyrehtyä alkuunsa, elleivät Iranin sota ja Hormuzinsalmen sulun aiheuttama öljykriisi pääty nopeasti.

Iranin sodan ja öljykriisin vaikutukset uhkaavat pian jättää pitkäkestoisia miinusmerkkejä talouteen.

Suomessa alkuvuonna käynnistynyt orastava talouskasvu uhkaa tyrehtyä alkuunsa, jos sota ja meriliikenteen sulku jatkuvat vielä kuukausia.

– Iranin sodan jatkuminen pitää öljyn hinnan korkealla, mikä heikentää jo ensi vuoden talousnäkymiä, kun korot nousisivat korkeammalle ja inflaatio kiihtyisi.

– Jos ennen kesää päästään tilanteeseen, että tilanne rauhoittuu, öljyn hinta lähtee laskuun, silloin vaikutukset jää vähäisemmiksi, OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio kertoo.

Myöskään OP Pohjolan kaltainen finanssitalo ei ole ollut immuuni Iranin sodalle. OP Pohjolan tammi-maaliskuun tulos heikkeni yli 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kun erityisesti sijoitustuotot heikkenivät yli 200 miljoonalla eurolla.

OP teki tästä huolimatta 160 miljoonan euron voiton tammi-maaliskuussa.

– Pidemmällä aikavälillä tulokseemme ei liity erityistä huolta. Jo huhtikuun aikana sijoituksissa on nähty huomattavaa palautumista maaliskuun tasolta, Ritakallio kertoo.

Suuria ostopäätöksiä pantu jäihin

Suomen suurin vientiala eli teknologiateollisuus on huomannut, että suuria, lainarahaa vaativia tilauksia epäröidään nyt tehdä maailmalla, kun korkojen nousu huolestuttaa.

– Yritykset ovat kertoneet viime vuodesta alkaen, että tarjouspyyntöjä tulee, mutta lopullisia ostopäätöksiä harkitaan pitkään ja päätöksiä lykätään. Tilauksia ei uskalleta tehdä yleisen epävarmuuden takia, kertoo Teknologiateollisuus ry:n johtava ekonomisti .