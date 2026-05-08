Bournemouth hyllytti Alex Jimenezin, joka kuvakaappausten perusteella viestitteli 15-vuotiaalle tytölle.

Sosiaaliseen mediaan ilmestyi perjantaina kuvakaappauksia viestittelystä, jota Bournemouthin jalkapalloilija Alex Jimenez väitetysti kävi 15-vuotiaan tytön kanssa. Jimenez täyttää juuri tänään 21 vuotta.

Bournemouth ilmoitti pian pudottaneensa espanjalaispelaajan kokoonpanostaan lauantaisesta Englannin Valioliigan ottelusta Fulhamia vastaan. Seura ilmaisi olevansa tietoinen sosiaalisessa mediassa leviävistä viesteistä, joissa Jimenez on ollut osallisena.

– Seura ymmärtää asian vakavuuden, ja sitä tutkitaan parhaillaan. Tämän seurauksena Alex ei ole kokoonpanossa huomisessa Valioliiga-ottelussa Fulhamia vastaan. Seura ei kommentoi asiaa enempää tässä vaiheessa, Bournemouth kertoi.

"Pidän pienemmistä tytöistä"

Kuvakaappauksia Jimenezin viestittelystä on julkaissut muun muassa The Telegraph. Jalkapalloilijan kanssa keskusteleva henkilö kysyy, haittaako miestä, että hän on 15-vuotias.

– No, totta kai sillä on minulle väliä. Mutta pidän pienemmistä tytöistä. En ole koskaan ollut 15-vuotiaan tytön kanssa, Jimenez vastaa kuvakaappausten perusteella.

Tyttö kirjoittaa yhdessä viestissään, että "olen 15, etkö menettäisi työsi?"

– En ymmärrä, beibi. Mitä tarkoitat? Jimenezin vastauksissa lukee.

Seksuaalinen suojaikäraja on Isossa-Britanniassa 16 vuotta.

Avainpelaaja

Espanjan nuorisomaajoukkueissa aiemmin pelannut Jimenez on lukeutunut Bournemouthin avainpelaajiin. Puolustuksen laidalla operoineelta mieheltä on joulukuun jälkeen jäänyt pelaamatta vain yksi Valioliiga-ottelu.