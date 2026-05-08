Tarkkailkaa postianne, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.
Posti ei ilmoita kaikista saapuvista paketeista henkilölle, jonka pitäisi paketti noutopisteestä hakea.
Toimintatapa voi kuulostaa kummalliselta, mutta MTV Uutisten tiedossa on useita tapauksia, joissa juuri näin on käynyt.
Esimerkiksi eräs oma tilaukseni lähti liikkeelle Saksasta 22. huhtikuuta DHL-kuljetuspalvelulla.
Painoa paketilla oli 1,85 kiloa ja arvoa posteineen 232 euroa.
Pari viikkoa myöhemmin pakettia ei ollut näkynyt, eikä siitä myöskään ollut kuulunut sanaakaan tekstiviestitse tai sähköpostitse.
Paketista ei myöskään näkynyt merkkiäkään OmaPosti-palvelussa.
Lähetys ei kuitenkaan ollut kateissa. Se itse asiassa odotti minua noin puolen kilometrin päässä kodistani noutopisteessä.
Onnekseni joku seurasi paketin kulkua, nimittäin ostajan ja myyjän välikätenä toimiva palvelu.
Tuon palvelun mukaan paketti oli ollut iltapäivästä 30. huhtikuuta lähtien haettavissa.
Postin paikalle tuoma paketti oli siis levännyt viitisen päivää noutopisteessä ilman, että minulle oli tästä kerrottu.
Kävelin noutopisteelle. Siellä sanottiin, että paketista kyllä tulee viesti, kun se on noudettavissa.
Ratkaisuksi osoittautui DHL:n toimittaman lähetyskoodin syöttäminen OmaPosti-palveluun "lisää paketti" -ominaisuudella.