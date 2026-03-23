Energiajärjestön johtaja vertaa nykyistä kriisiä 1970-luvun kriiseihin.

Lähi-idän sota saattaa johtaa vakavimpaan energiakriisiin, jonka maailma on kohdannut vuosikymmeniin. Näin varoittaa Kansainvälisen energiajärjestön IEA johtaja Fatih Birol.

Birol kuvailee tilannetta erittäin vakavaksi. Hänen mukaansa energiakriisi on merkittävä uhka maailmantaloudelle eikä yksikään maa ole immuuni kriisin vaikutuksille.



Birol vertaa nykyistä energiakriisiä 1970-luvulla nähtyihin kriiseihin sekä Venäjän vuonna 2022 Ukrainaa vastaan aloittaman hyökkäyssodan vaikutuksiin. Lähi-idän sota on singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun.

Aiemmin on arvioitu, että tilanne voi johtaa esimerkiksi lentolippujen hintojen nousuun, polttoaineen kallistumiseen ja yhä kalliimpaan ruokaan.

Öljyn hinta hienoisessa nousussa

Öljyn hinta on ollut maanantain vastaisena yönä jälleen nousussa. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli aamukolmen jälkeen Suomen aikaa hienoisesti koholla ja hieman vajaassa 100 dollarissa barrelilta.



Öljyn hinta hinta lähti jälleen kipuamaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel antoivat viikonloppuna ymmärtää, että sota Lähi-idässä jatkuisi vielä useita viikkoja.



Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli pörssien avautuessa lähes kahden prosentin nousussa. Suomen aikaa puolenyön jälkeen Brent käväisi runsaassa 113 dollarissa barrelilta, mutta vetäytyi sen jälkeen hieman.

Öljyn hintaa on viime aikoina heiluttanut Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan. Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmen läpi ja singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun.

Iran uhkaa Hormuzinsalmen täyssululla

Ennen sotaa Hormuzinsalmen läpi kulki noin 20 prosenttia kaikesta meritse kuljetettavasta raakaöljystä. Nyt salmesta arvioidaan kulkevan noin viisi prosenttia Iranin sotaa edeltäneestä kuljetusliikenteestä.



Iran uhosi sunnuntaina sulkevansa Hormuzinsalmen täysin, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa Iranin voimalaitoksiin iskemisestä. Hormuzinsalmea ei myöskään avattaisi ennen kuin tuhotut voimalaitokset on rakennettu kokonaan uudelleen, Iranin vallankumouskaarti varoitti lausunnossaan.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Yhdysvaltojen iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea kokonaan laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa.



Trump esitti uhkauksen viestipalvelu Truth Socialissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Määräaika siis umpeutuisi tiistain vastaisena yönä.

2:10 Uusi energiakriisi uhkaa Euroopan taloutta – katso kirjeenvaihtajan raportti Brysselistä.