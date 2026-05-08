Muistatko vielä kasarin hittidrinkin Ampiaisen?

Kuten aiemmin kerroimme, 1980- ja 90-luvuilla baareissa ja kotibileissä notkuneille ainakin yksi drinkki tuli varmasti tutuksi: Sininen enkeli. Erittäin makea juoma oli nimensä mukaan sininen tai violetti ja tarjoiltiin niin sanotusta highball-lasista.

– Aika monelle sukupolvelle varmasti 80-luvun jälkeenkin se on ollut se ensimmäinen drinkki, kun on päästy ravintolaan, baarimestari Mikael Karttunen arvioi Huomenta Suomessa.

Kasarihitti Ampiainen

Toinen lähes yhtä klassinen kasaridrinkki on Ampiainen, eli Amppari. Siinä oli alun perin vodkaa, banaanilikööriä ja ginger alea.

Myös tämä juoma edusti 80-luvun makeaa ja raskaahkoa makumaailmaa.

– Toivottavasti siinä haettiin vain yksinkertaisuutta. Ja ehkä haasteena oli myös se, että tuoreen sitruunamehun hankkiminen tuli ravintolalle tosi kalliiksi. Se ei ollut järkevää. Tänä päivänä tilanne on aika eri.

Amppari uusin maustein

Karttunen laittoi Huomenta Suomessa Ampiaisen vuoden 2026 versioon mausteeksi kotitekoista banaani-oleosakkarumia, joka oli tehty uuttamalla banaaninkuorista öljyt valkoisen sokerin avulla.

Lisäksi juomaan tuli vodkaa, tilkka tuoretta sitruunaa sekä inkiväärilimonadia, jossa oli aitoa inkivääriä. Inkivääri tuo juomaan hentoisesti pistävän poltteen.