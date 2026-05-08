Sami Pajarille sattui hienoinen lipsahdus.

Sami Pajarilla lipesi Portugalin MM-rallin yhdeksännellä erikoiskokeella. Toyota lähti hivenen kirjoittamaan, ja ajokki pysähtyi hetkeksi poikittain mutkaan.

– Lähti tosi kovaa linttaa mutkaan tullessa. Minä ajattelin, että se luisuu täydellisesti seuraavaan, mutta puoli metriä varmaan liian aikaisin. Sitten nappasi keula sisäpenkkaan kiinni, ja jouduin vähän peruuttamaan, suomalaiskuljettaja kertoi pätkän maalissa.

Pajari menetti aikaa muutaman sekunnin mutta ajoi muuten kelpo lailla. Suomalainen hävisi pätkäpohjat painelleelle Toyotan Sébastien Ogierille 3,9 sekuntia ja oli erikoiskokeen seitsemäs.

Toisen perättäisen pohja-aikansa iskenyt Ogier jatkaa rallin johdossa. Hyundain Thierry Neuville on toisena viiden sekunnin päässä ja Pajari kolmantena, 12,6 sekuntia Ogierista.

Perjantaina ajetaan vielä yksi erikoiskoe, joka käynnistyy Suomen aikaa kello 17.45.

