Espanjan terveysministeri kertoi tartuntaepäilystä perjantaina.
Naisella epäillään hantavirusinfektiota Alicanten maakunnassa, Espanjassa.
Terveysministeri Javier Padilla kertoo epäillyn tartuntatapauksen koskevan naista, joka matkusti samalla lennolla kuin MV Hondius -aluksella ollut ja virukseen kuollut henkilö.
Padilla kertoo naisen olevan eristyksissä Alicanten sairaalaan. Hänellä on ollut yskää ja yleistä huonovointisuutta.
Padilla lisäsi, että Valencian alueen terveysviranomaiset jäljittävät ihmisiä, joiden kanssa nainen on ollut tekemisissä viime päivinä.
Hantavirus lähti leviämään MV Hondius -risteilyaluksella.