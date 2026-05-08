Lassi Thomson jättää NHL:n jälleen taakseen.

Lassi Thomson siirtyy Ottawa Senatorsin riveistä HC Luganoon. Sveitsin liigassa pelaava seura tiedotti perjantaina solmineensa 25-vuotiaan suomalaispuolustajan kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Thomson pelasi tällä kaudella NHL:ssä Senatorsin riveissä 11 runkosarjaottelua tehopistein 0+3. Vyölle tuli myös yksi pudotuspelimatsi.

Suomalaisen kaudesta suurimman osan haukkasivat AHL-pelit, joita kertyi 55 tehoin 14+11=25.

Thomson debytoi AHL:ssä kaudella 2020–21 ja NHL:ssä sitä seuraavalla sesongilla. Hän palasi kaudeksi 2024–25 jo Eurooppaan siirryttyyän Ruotsiin Malmö Redhawksiin.

Nyt on Sveitsin vuoro.

– Lassi on hyökkäävä puolustaja, joka on pelannut viime vuosina korkeimmalla tasolla. Hän oli SHL:n parhaita puolustajia kaudella 2024–25. Hän on erittäin luova pelaaja, hänellä on erinomainen laukaus ja hän luistelee todella hyvin. Hän auttaa joukkuettamme niin ylivoimalla kuin viidellä viittä vastaan pelattaessa. Hänellä on paljon luontaisen johtajan ominaisuuksia, ja hän on nyt parhaassa iässään urallaan, Luganon GM Janick Steinmann kommentoi tiedotteessa.