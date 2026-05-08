Ohittamaan lähtenyt henkilöauto törmäsi vastaantulevaan rekkaan Siikajoella.
Yksi henkilö on kuollut auto-onnettomuudessa Siikajoella. Pohjois-Pohjanmaan poliisi kertoo saaneensa ilmoituksen onnettomuudesta tie 8:lla puolenpäivän aikaan.
Poliisin alustavan tutkinnan mukaan henkilöauton kuljettaja oli lähtenyt ohittamaan edessään pysähdyksissä ollutta autojonoa ohituskieltoalueella.
Kuljettaja oli päässyt jonon ensimmäisen auton kohdalle, kun hän oli autoineen törmännyt vastaantulevaan kuorma-autoon. Kuorma-auto oli suistunut kulkusuuntaansa nähden tien yli vasemmalle ojaan ja osunut matkalla seisahduksissa olleeseen henkilöautoon.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että ohittamaan lähteneen henkilöauton kuljettaja menehtyi tapahtumapaikalla. Kuorma-auton kuljettaja sekä toisessa henkilöautossa olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat onnettomuudessa. Poliisin tietojen mukaan heidän vammansa eivät ole vakavia.
Tieosuudella on 100 kilometrin tuntinopeusrajoitus.
Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.