Suomi ei harkitse samanlaisia liikennepolttoaineiden tilapäisiä alennustukia kuin Ruotsi.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallitus seuraa tilannetta ja pyrkii siihen, että bensan hintaa nostava kriisi Lähi-Idässä loppuisi nopeasti.

Ensi syksyn vaaleihin valmistautuva Ruotsin hallitus julkisti yhteensä 400-500 miljoonan euron tukipaketin, jolla sekä kompensoidaan alkutalven korkeita sähkön hintoja että lasketaan bensan ja dieselin hintaa määräajaksi.

Turusta tavoitettu pääministeri Petteri Orpo kertoi MTV Uutisille, että Suomessa ei ole samanlaisia suunnitelmia.

– Meillä ei ole vielä tällaista pöydällä eikä harkinnassa. Seuraamme tilanteen kehittymistä hyvin tarkkaan ja arvioimme toimia sitten. Tämä on nopeasti päälle tullut kriisi ja toivottavasti se loppuu nopeasti. Toivottavasti tämän tyyppisiä keinoja ei jouduttaisi miettimään, totesi Orpo.

Suomi joutuisi tukemaan velkarahalla

Pääministeri Orpon mukaan valtiolla on rajalliset keinot puuttua bensan ja dieselin hintapiikkeihin. Tilanne on hänen mielestään joka tapauksessa hankala ja pitkän päälle haitallinen.

– Katsotaan miten tämä tilanne kehittyy. Minä ymmärrän ihmisten tuskan ja huolen siitä, että kun se hinta bensa- ja dieselpumpulla on kymmeniä senttejä korkeampi kuin mitä se yleensä on. Se vaikuttaa kaikkeen, arvioi Orpo.

Tärkeintä olisi nyt saada sotiminen Iranin ympärillä sekä Hormuzinsalmessa loppumaan ja tankkereille vapaa kulku. Orpo toivoo, että öljymarkkinoita sotkeva kriisi laukeaisi mahdollisimman nopeasti.

– Koitetaan nyt tehdä kaikkemme, että saataisiin tämä kriisi loppumaan, toivoi Orpo.

Toiveeseen on monta painavaa syytä. Yksi on Suomen julkisen talouden tilanne. Jos Suomi alentaisi polttoaineiden hintoja kuten Ruotsi, se pitäisi tehdä kokonaan velkarahalla.

Valtio kuluttaa ilman uusia sopeutustoimia ensi vuonnakin peräti noin 14 miljardia eli 14000 miljoonaa euroa enemmän kuin tienaa. Siksi hallituksen huhtikuun kehysriihessä hallitseva teema on kulujen ja alijäämän pienentäminen eikä uusien kulujen keksiminen.