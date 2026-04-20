Presidentin mukaan Iran ohjaa neuvotteluja konfliktin suhteen, jonka hän uskoo jatkuvan ainakin syksyyn asti. Katso koko Asian ytimessä -haastattelu tästä.

Lähi-idässä parhaillaan vieraileva tasavallan presidentti Alexander Stubb istui alas MTV Uutisten ulkomaankirjeenvaihtaja Niko Nurmisen kanssa Jordanian Ammanissa.

Presidentti kuvaa alueen tilannetta "herkäksi ja vakavaksi".

Kun YK on työnnetty syrjään, rauhanvälityksestä on tullut "hyvin transaktionaalista", Stubb kuvailee.

– Eli tehdään erilaisia diilejä ja intressit vaihtelevat.

Ohjaimissa Iran

Iranin ulkoministeriö sanoo, että se ei ole vielä päättänyt, osallistuuko maa uudelle neuvottelukierrokselle USA:n kanssa Pakistanissa.

Iranin asevoimat varoitti maanantaina, että se aikoo vastata pian Yhdysvalloille ja kostaa iranilaisen rahtialuksen sunnuntaisen haltuunoton.

Stubb kertoo puhuneensa sunnuntaina sekä Jordanian kuninkaan että Yhdysvaltojen neuvottelijoiden kanssa.

– Oli varovaista toivetta, että ollaan aika lähellä ratkaisua.

Iranin pitäisi kuitenkin löytää paikalle Pakistanin neuvotteluihin, Stubb jatkaa.

– Israel oli ohjaajan paikalla, kun sota alkoi, mutta tällä hetkellä Iran on se, joka pystyy säätelemään neuvottelujen suunnan.

Israelissa on syksyllä vaalit. Stubb uskoo, että sillä on vaikutusta konfliktiin.

– Vaikea nähdä, että tilanne rauhoittuisi ennen sitä, Stubb arvioi.

"Iskun paikka"

Stubbin mukaan Persianlahden maat pohtivat nyt uudelleen Yhdysvaltain aiempien turvatakuiden merkitystä.

– Ehkä tämä olisi sellainen, jos sanaa saa käyttää, niin iskun paikka myös Euroopan geopoliittiselle vaikuttamiselle, jossa ei ajateltaisi Lähi-itää pelkästään konfliktialueena, mitä se tietenkin on ollut, vaan jonkinnäköisenä mahdollisuutena yhteistyöhön.

– Olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että varmasti Euroopan kannattaisi miettiä, millaisia turvallisuusrakenteita tai keskusteluja tai yhteistyötä voisimme tehdä tämän alueen kanssa, sanoo Stubb.