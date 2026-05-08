David Attenboroughn kasvot ja ääni ovat tuttuja useille sukupolville.
Luontodokumentaristi David Attenborough täyttää tänään 100 vuotta.
Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen WWF:n perustaja ja entinen ministeri Pertti Salolainen kuvasi tänään 100 vuotta täyttävän luontodokumentaristi David Attenboroughn vaikutusta luonnonsuojeluun poikkeukselliseksi.
– Häntä kutsutaan luonnonsuojelun jättiläiseksi, sanoo Salolainen.
Attenborough tunnetaan vuosikymmenten mittaisesta urastaan, jonka aikana hän on tehnyt laajan määrän luontodokumentteja, televisiosarjoja ja kirjoja.
Attenborough on tehnyt dokumentteja yli 70 vuotta ja häntä ovat ihailleet muun muassa Britannian kuningasperhe, Barack Obama ja Billie Eilish.
Tiede pohjaksi, sitten varoittajaksi
Salolaisen mukaan Attenborough’n ajattelu on muuttunut vuosien myötä luonnon ihailijasta yhä vahvemmin tieteeseen nojaavaksi vaikuttajaksi, joka varoittaa ilmastonmuutoksesta ja lajien katoamisesta.
– Hän aina korosti sitä, että tiede on se pohja, jolta hän toimii. Ei mitään huuhaata, Salolainen sanoo.
Lontoossa suurlähettiläänä työskennellessään Salolainen kertoo keränneensä WWF:n kanssa rahaa gorillojen suojeluun Ugandassa ja Virungavuorilla.