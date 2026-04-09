Suomalaisten asuntolainojen viitekorkona yleisesti käytetty kahdentoista kuukauden euribor laski torstaina 2,680 prosenttiin, kun se oli keskiviikkona 2,860 prosentissa.

Nordean pääanalyytikko Jan Von Gerich kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Gerichin mukaan 12 kuukauden euriborissa nähtiin "miniromahdus".

– EKP:n koronnostosuunnitelmia ei ole kuitenkaan peruttu, joten vielä ei voi huokaista helpotuksesta koronnostohuolien suhteen, Gerich kirjoittaa.

– Aggressiivisimmat koronnostot ovat hetkeksi helpottaneet, Gerich kommentoi MTV Uutisille.

Gerich sanoo, että Iranin sodan tulitauon pitäessä euribor voisi tulla vielä alaspäin.

– Lyhyellä aikavälillä en odottaisi, että palattaisiin sinne, mistä lähdettiin liikkeelle ennen Lähi-idän sotaa.

– Asuntovelallisten on nyt hyvä varautua siihen, että korot heiluvat jatkossa enemmän, Gerich toteaa.

