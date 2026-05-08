KooKoo isännöi tänään perjantaina Tapparaa SM-liigan neljännessä loppuottelussa Kouvolassa. Finaalisarja otti keskiviikkona uusia kierroksia, kun Tappara onnistui kaventamaan voitot Tampereella 1–2:een. Ottaako KooKoo kolmannen voiton ja jo katkon paikan lauantaille? Vai iskeekö Tappara taiston tasoihin? MTV Urheilu seuraa ottelun käänteitä hetki hetkeltä tässä artikkelissa.
KooKoo–Tappara 0–0 (0–0, x–x, x–x), voitot 2–1
Seuranta:
1. erä
4. min: KooKoo saa pakkopelin käyntiin ja pari paikkaa, mutta maaleitta jatketaan jäähyn jälkeen.
2. min: Sähköä, sähköä! Jimi Suomi kampataan, Tapparalle heti jäähy alkuun.
1. min: Ja nyt pelataan! Tupa täynnä Kouvolassa! Kiekko liikkuu. Voitot siis KooKoolle 2–1, mestaruus ratkeaa neljällä voitolla.
Klo 18.23: Kohta ruvetaan kuuntelemaan kansallislaulua, mutta tässä vaiheessa eniten ääntä pitää Tapparan kannattajajoukko, joka hoilaa sydäntensä kyllyydestä.
Klo 18.12: Studiolähetys täydessä käynnissä MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla. Allekirjoittanut aistii juuri tunnelmia Kouvolan jäähallin pressiparvella. KooKoo-pääty on jo täynnä, Tapparan faneja myös hyvä sakki paikalla.
Klo 17.32: Tappara heräsi välierissä Ilvestä vastaan 0–2-tilanteessa. Tänään sillä on mahdollisuus tasoittaa voitot Kouvolassa finaalien osalta. Tekeekö Tappara siis temput toistamiseen? Vai pystyykö KooKoo ottamaan katkopaikan?
Tamperelaiset eivät muuta kokoonpanoa ollenkaan keskiviikosta. KooKoon luottopakki Kalle Loponen on sivussa, tilalle nousee Kim Nousiainen.
Klo 17.27: Mitä aurinkoisinta perjantai-iltaa Kouvolasta! KooKoo ja Tappara siis askissa noin tunnin kuluttua. MTV Urheilun ottelustudio käynnistyy MTV Katsomossa klo 18. Illan ottelu studioineen on katsottavissa myös MTV3-kanavalla! Ai että! Kiekkoherkku ei tästä makeudu.