Risto E. J. Penttilä: Käännekohta – "kummallinen tapa" raivostuttaa

9:25 Katso Risto E. J. Penttilän haastattelu kokonaisuudessaan.

Julkaistu 05.05.2026 08:52

Yhdysvallat rankaisee nyt Eurooppaa, asiantuntija arvioi. Yhdysvaltojen päätös vetää 5 000 sotilasta pois Saksasta on Suomen Puolustusvoimien komentajan Janne Jaakkolan mukaan Euroopalle "totuuden hetki". Se, mitä presidentti Donald Trumpin hallinnon päätös käytännössä tarkoittaa, jää nähtäväksi, Jaakkola sanoi Turussa maanantaina. Ainakin Yhdysvaltojen päätös joukkojen vetämisestä on linjassa sen kanssa, että Valkoinen talo on kerta toisensa jälkeen todennut jättävänsä Euroopan puolustuksen yhä enemmän Euroopan huoleksi. Trump on myös sanonut kostavansa Euroopalle sen, ettei Yhdysvallat omasta mielestään saanut Nato-liittolaisilta riittävästi apua Iranin sodassa. Yhdysvallat on kevään mittaan puhunut avoimesti jopa Nato-erosta. Lue myös: Kirjeenvaihtajan kommentti: Trumpin kostosta tuli Euroopan uusi normaali Kummallinen tapa Nyt ollaan "käännekohdassa", sanoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä Huomenta Suomessa. Saksasta lähtevät 5 000 amerikkalaissotilasta ovat Penttilän mukaan ennen kaikkea "viestimistä". Ja se viesti on selvä. Yhdysvallat haluaa alleviivata Euroopalle, ettei se ole tyytyväinen. – Pieni näpäytys ja rangaistus, joka kohdistetaan niihin, jotka eivät toimineet [Yhdysvaltoja miellyttävällä tavalla], Penttilä sanoo. – Samaan aikaan jutellaan [Venäjän presidentin Vladimir] Putinin kanssa. Osoitetaan Euroopalle, ettei teistä oikein ole mihinkään ja me suurvallat hoidamme näitä asioita, hän jatkaa.

Putinin

Penttilän mukaan Yhdysvallat saa näin Euroopan "raivon valtaan".

– Kummallinen tapa hoitaa Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa, Penttilä summaa.

Useat kansainvälisen politiikan asiantuntijat ja pitkän linjan amerikkalaisdiplomaatit ovat kritisoineet tapaa, jolla presidentti Trump on järjestelmällisesti rapauttanut Yhdysvaltojen pitkäaikaista vahvuutta eli maailmanlaajuista liittolaisverkostoa.

Stubb HS:lle: "Vaikeuskerroin kasvanut"

Presidentti Alexander Stubbin mukaan vuodenvaihde oli selkeä käännekohta Yhdysvaltojen ja Euroopan välisissä suhteissa. Siihen asti Valkoisen talon kanssa pärjättiin, mutta Venezuela, Grönlanti ja Iran muuttivat tilannetta.

Yhdysvallat on kuluvan vuoden aikana kaapannut Venezuelan presidentin, vaatinut Nato-maa Tanskalle kuuluvaa Grönlantia itselleen ja hyökännyt Iraniin yhdessä Israelin kanssa kertomatta asiasta eurooppalaisille liittolaisilleen.

– Tässä sitten ehkä vaikeuskerroin on vähän kasvanut, Stubb sanoi Helsingin Sanomille maanantaina julkaistussa haastattelussa.

Stubbin mainitsema vaikeuskerroin näkyy Yhdysvaltojen ja Euroopan suhteissa ehkä konkreettisimmin puolustusliitto Natossa, jonka 5. artikla nähdään nyt hyvin eri tavalla kuin aiemmin, Penttilä arvioi.

Puolustus- ja turvallisuuspiirien mukaan Eurooppa vaeltaa tällä hetkellä "kuoleman laaksossa", Penttilä sanoo.

Patikkamatkan aikana Eurooppa ei luota Yhdysvaltojen puolustusapuun, mutta toisaalta sen omakaan puolustus ei ole toivotulla tasolla.

Kuin Suomi kylmässä sodassa

Viime lokakuussa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi Euroopan valmistautuvan sotaan viiden vuoden suunnitelmalla, jonka taustalla on Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaa vastaan.

– Miten selvitään siihen asti? Pitääkö mielistellä Trumpia vai kritisoida?, Penttilä pohtii.

Jos Trumpia mielistelee, eivät äänestäjät tykkää, Penttilä sanoo. Toisaalta jos Trumpin hallintoa moittii, on edessä helposti rangaistuksia, joihin vasta puolustustaan pystyttävällä Euroopalla ei välttämättä juuri nyt ole varaa.

– Eurooppa on vähän samantapaisessa tilanteessa kuin Suomi kylmässä sodassa. Suomettumista on havaittavissa, Penttilä sanoo.

Suomi oli kylmän sodan vuosikymmeninä virallisesti puolueeton valtio, mutta varsinkin jälkiarviointi on osoittanut Suomen sisä- ja ulkopolitiikan olleen monilta osin Neuvostoliiton linjoja myötäilevää.

Jouko Luhtala MTV Uutiset Jouko Luhtala työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Hän on erikoistunut kansainvälisiin suhteisiin sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Leo Jaakkonen MTV Uutiset Leo Jaakkonen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana. Jaakkoseen voit olla yhteydessä juttuvinkkeihin liittyen.

