Yhdysvallat rankaisee nyt Eurooppaa, asiantuntija arvioi.
Yhdysvaltojen päätös vetää 5 000 sotilasta pois Saksasta on Suomen Puolustusvoimien komentajan Janne Jaakkolan mukaan Euroopalle "totuuden hetki".
Se, mitä presidentti Donald Trumpin hallinnon päätös käytännössä tarkoittaa, jää nähtäväksi, Jaakkola sanoi Turussa maanantaina.
Ainakin Yhdysvaltojen päätös joukkojen vetämisestä on linjassa sen kanssa, että Valkoinen talo on kerta toisensa jälkeen todennut jättävänsä Euroopan puolustuksen yhä enemmän Euroopan huoleksi.
Trump on myös sanonut kostavansa Euroopalle sen, ettei Yhdysvallat omasta mielestään saanut Nato-liittolaisilta riittävästi apua Iranin sodassa.
Yhdysvallat on kevään mittaan puhunut avoimesti jopa Nato-erosta.
Kummallinen tapa
Nyt ollaan "käännekohdassa", sanoo kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä Huomenta Suomessa.
Saksasta lähtevät 5 000 amerikkalaissotilasta ovat Penttilän mukaan ennen kaikkea "viestimistä".
Ja se viesti on selvä. Yhdysvallat haluaa alleviivata Euroopalle, ettei se ole tyytyväinen.
– Pieni näpäytys ja rangaistus, joka kohdistetaan niihin, jotka eivät toimineet [Yhdysvaltoja miellyttävällä tavalla], Penttilä sanoo.
– Samaan aikaan jutellaan [Venäjän presidentin Vladimir] kanssa. Osoitetaan Euroopalle, ettei teistä oikein ole mihinkään ja me suurvallat hoidamme näitä asioita, hän jatkaa.