Tuomitut pahoinpitelivät ja pakottivat kaappaamansa uhrit sukupuoliyhteyteen keskenään Porissa syksyllä 2025.
Porissa syksyllä 2025 tapahtuneesta poikkeuksellisesta väkivaltarikosten sarjasta on tuomittu vuosien vankeuteen kaksi miestä. Tapahtumat alkoivat 19. syyskuuta, kun miehet houkuttelivat uhrit autoon.
Oikeuden mukaan uhrit kuljetettiin omakotitalolle, missä heitä pahoinpideltiin. Tuomitut myös pakottivat uhrit sukupuoliyhteyteen keskenään sekä muihin seksuaalisiin tekoihin, julkisessa selosteessa sanotaan.
Oikeus tuomitsi vuonna 1989 syntyneen tuomitun yli seitsemän vuoden ja vuonna 1987 syntyneen tuomitun yli kuuden vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä raiskauksista. He kiistivät syytteet pääosin.
Satakunnan käräjäoikeuden tuomio on annettu tiistaina.