Räppäri Tippa kertoo Instagramissa, että hän on elänyt vuosia päihdeongelman ja hoitamattomien mielenterveysongelmien kanssa.

Vuonna 2014 julkaistulla Mehu-kappaleellaan läpimurron tehnyt räppäri Tippa, oikealta nimeltään Topi Huovinen, valottaa Instagram-postauksessaan syitä tovin kestäneen hiljaiselonsa taustalla.

Artisti avautuu rehellisessä postauksessaan haasteista, jotka ovat sävyttäneet hänen elämäänsä jo pitkään.

– Mulla on ollut pidempään jo haasteita elämässä ja olen laiminlyönyt omaa hyvinvointia ja ajauduin sen nuoruuden nopean nousun ja elämänhallinnan puutteen seuraksena jonkinnäköseen kierteeseen ja olen elänyt vuosia päihdeongelman ja hoitamattomien mielenterveysongelmien kanssa, joita en ole pystynyt ennen kellekkään myöntämään, hän kertoo julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Tipan mukaan hänen parisuhteensa ja taloutensa menivät ongelmien seurauksena "aina myös perseelleen".

– 12 vuotta mä painoin kuin elukka ja vihdoin se seinä tuli vastaan mullekkin.

Artisti kirjoittaa olleensa nyt pari kuukautta ilman "sälää" ja päässeensä hoitoon. Sälällä hän viitannee päihteisiin. Eteenpäin mennään päivä kerrallaan.

Tipan julkaisussa on viisi kuvaa, joista neljä on tuoreempia ja viimeinen viime vuodelta.