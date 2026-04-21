FT: Venäjä on valehdellut tavalla, josta "Putin ei ehkä tiedä"

Venäjän talous ei ole saanut rivejään suoraksi edes öljyn hinnan nousemisen myötä. Öljyn hinta on noussut merkittävästi Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman Iranin sodan johdosta.

Ruotsin tiedusteluarvio on merkittävä, sillä helmikuussa 2022 alkaneen Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen asiantuntijat ovat kerta toisensa jälkeen sanoneet Kremlin kestäneen pakotteet ennakoitua paremmin.

– Ei ole kestävä kasvumalli, että he tuottavat sotamateriaalia, joka sitten tuhotaan taistelukentällä, tiedustelupäällikkö sanoo.

"Putin ei ehkä tiedä"

Ruotsin tiedustelupäällikön mukaan Putin on luonut järjestelmän, jossa "hän ei ehkä tiedä, miten paha taloustilanne todella on", koska järjestelmä pikemminkin rankaisee kuin palkitsee huonojen uutisien kertojia.