Presidentti Putin myönsi äskettäin Venäjän talouden ongelmat.
Kreml on systemaattisesti vääristellyt taloustietojaan huijatakseen Ukrainan länsiliittolaisia uskomaan, että Venäjän talous on kestänyt kovat talouspakotteet ja hyökkäyssodan kustannukset.
Näin arvioi Ruotsin sotilastiedustelun päällikkö Thomas Nilsson brittilehti Financial Timesille. Kyse ei Nilsonin henkilökohtaisesta arviosta, vaan hänen mukaansa Ruotsilla on asiasta tiedustelutietoa.
Ruotsin tiedusteluarvio on merkittävä, sillä helmikuussa 2022 alkaneen Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen asiantuntijat ovat kerta toisensa jälkeen sanoneet Kremlin kestäneen pakotteet ennakoitua paremmin.
Venäjän talous ei ole saanut rivejään suoraksi edes öljyn hinnan nousemisen myötä. Öljyn hinta on noussut merkittävästi Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman Iranin sodan johdosta.
Tiedustelupäällikön mukaan Venäjän viemän raakaöljyn barrelihinnan pitäisi pysyä reilussa 100 dollarissa yli vuoden ajan, jotta Venäjä saisi budjettivajaansa kurottua umpeen.
Tällä hetkellä kyseisen raakaöljyn hinta on Kremliä miellyttävästi vähän reilussa sadassa dollarissa. Lisäksi Yhdysvallat on löyhdyttänyt Venäjän öljyä koskevia pakotteita Lähi-idän tilanteen vuoksi.
Putin myönsi
Ruotsin tiedustelupomo Nilssonin mukaan Venäjällä on "järjestelmällinen ongelma", jossa maan talous nojaa pitkälti asevoimien tilauksiin.