Karhun lisäksi paikallisten metsästäjien hirvitornissa pyörähti myös ahma.
Joskus metsästyksessä käytettävässä hirvitornissa saattaakin istua karhu ihmisen sijaan. Näin kävi Pohjois-Karjalassa Kiteellä.
Karhun houkutteli paikallisen metsästysseuran hirvitorniin syksyisten hirven jäänteiden joukossa ollut luu, jonka Hannu Tahvanainen oli metsäpolulta nostanut sinne ahmakuvan toivossa.
Tahvanainen asetteli luun ja siirsi tornin viereen riistakameran toivoen, että luu houkuttelisi ahman torniin ja hän saisi siitä kuvan. Kameraan tallentui kuitenkin karhu.
– Karhu vahti, ettei kukaan tule särkemään tornia, Tahvanainen vitsailee puhelimessa.
Lue myös: Keski-Suomessa runsaasti karhuhavaintoja
Karhut aiheuttavat vahinkoa
Karhun ilmestyminen ei Kiteellä juuri kulmakarvoja kohottele, sillä Tahvanaisen mukaan karhuja näkyy lähes päivittäin ja karhukanta on alueella vahva.
Vahinkoakin talvuniltaan kömpineet kontiot ovat ehtineet aiheuttaa.
– Karhut ovat aiheuttaneet paljon vahinkoja mehiläispesiin ja rehupaaleihin, kertoo Tahvanainen.
Karhun lisäksi riistakameraan tallentuivat haukka, närhi ja lopulta myös ahma. Katso kuvat karhusta ja ahmasta jutun videolta.