Venäjällä pelätään Ukrainan iskuja voitonpäivänä lauantaina.
Venäjä ja Ukraina syyttävät toisiaan erillisten tulitaukosopimusten rikkomisesta.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on ilmoittanut tulitauosta 8.-9. toukokuuta. Voitonpäivää juhlitaan lauantaina 9.5. Kiova oli aiemmin vaatinut määräämättömän ajan aselepoa, joka alkaa 6. toukokuuta.
Venäjän puolustusministeriö on raportoinut yli tuhannesta tulitauon rikkomisesta sota-alueella. Moskovan pormestarin mukaan kaupunkiin on lähetetty drooneja tulitauon alkamisen jälkeenkin.
Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskuja sen asemiin tulitauon aikana.
Zelenskyi: Lauantai riippuu perjantaista
Venäjä on varoittanut Ukrainaa iskemästä voitonpäivän paraatiin Moskovassa.
Ukraina presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aiemmin päivällä, että Ukrainan toimet voitonpäivänä riippuvat siitä, miten tilanne kehittyy perjantain aikana.
– Huominen riippuu siitä, minkälaisia uutisia tänään kuulemme, hän sanoi päivittäisessä puheessaan Ukranalaisille.
Venäjä puolestaan uhkaa iskeä takaisin, jos Ukraina rikkoo tulitaukoa ja hyökkää Moskovaan. Näyttävä voitonpäivän paraati järjestetään perinteisesti Moskovan Punaisella torilla.