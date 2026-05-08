Puolustusvoimat on valmiina asettamaan rajoituksia Kaakkois-Suomen ilmatilaan Ukrainan droonien varalta.

Puolustusvoimat varautuu ottamaan käyttöön väliaikaisia ilmatilan rajoitusalueita Kaakkois-Suomessa harhautuneiden lennokkien varalta.

Taustalla on Ukrainan Venäjälle tekemien lennokki-iskujen jatkuminen, ja yksittäisiä drooneja on harhautunut myös Suomen ilmatilaan.

– Suomeen ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, Puolustusvoimista kerrotaan tiedotteessa.

Koska Venäjälle kohdistuville iskuille ei näy loppua, kertoo Puolustusvoimat tehostaneensa valvontaa ja reagoineensa tilanteeseen.

Väliaikaisten rajoitusalueiden tarkoituksena on Puolustusvoimien mukaan ehkäistä sivullisten liikkumista alueilla ja varmistaa paremmat edellytykset harhautuneiden lennokkien turvalliselle torjunnalle.

Puolustusvoimat kertoo tehostaneensa valmiuttaan muun muassa ilmavalvonnassa ja hävittäjäpäivystyksessä sekä lisänneensä Maavoimien helikoptereiden ja Merivoimien alusten käyttöä valvonnassa ja torjunnassa. Myös Rajavartiolaitoksen valmiutta lennokkien torjunnassa on tehostettu.

Ilmailija vastuussa rajoitusten noudattamisesta

Rajoitus ei ole ensimmäinen, sillä viime viikolla Puolustusvoimat kertoi Kotka–Hamina-edustan merialueelle perustetusta tilapäisestä rajoitusalueesta, jolla pyrittiin aamuyön aikana parempaan tilannekuvaan ja riskien minimointiin.

Puolustusvoimat muistuttaa, että viranomaiset voivat asettaa ilmailua rajoittavia alueita nopeasti. Aluelennonjohto asettaa rajoitusalueet Puolustusvoimien esityksestä.

Puolustusvoimat muistuttaakin kaikkia ilmailijoita tarkastamaan ennen lentoa voimassa olevat ilmatilarajoitukset ja noudattamaan määräyksiä.

Tiedotteessa korostetaan, että vastuu rajoitusten noudattamisesta on viime kädessä aina lentäjällä tai lennättäjällä.

Ajantasaiset ilmatilaa koskevat tiedot julkaistaan NOTAM-tiedotteina (Notice to Airmen). Ajantasainen lista löytyy