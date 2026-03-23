Pohjois-Amerikan jääkiekkosarja AHL:ssä pelaavilla Konsta Heleniuksella ja Viljami Marjalalla on käynnissä väkevä kausi.

Konsta Heleniuksen edustama Rochester Americans otti sunnuntai-iltana Suomen aikaa arvokkaan voiton AHL:n pudotuspelejä ajatellen. Joukkue voitti Heleniuksen hattutempun avulla Hartford Wolf Packin 6–3.

Rochester Americans on voiton myötä kiinni AHL:n pohjoisen divisioonan viimeisessä pudotuspelipaikassa.

Ylöjärveltä kotoisin oleva Helenius teki hattutemppunsa alle 21 minuutissa. Maaliahneen hyökkääjän kokonaistilastot näyttävät 50 pelin jälkeen lukemia 18+30=48. Teholukemalla suomalainen on AHL:n pistepörssissä sijalla 30.

Suomalaishyökkääjä on päässyt tällä kaudella esiintymään myös NHL:ssä Buffalo Sabresin paidassa yhdeksässä ottelussa tehoin 1+3=4.

Marjala säkenöi Oilersin farmissa

Suomalaisten Viljami Marjalan ja Atro Leppäsen edustama Bakersfield Condors palasi voittokantaan toissa yönä, kun se otti 1–0-voiton Calgary Wranglersista. Voittomaalin teki Leppänen Marjalan ja Quinn Hutsonin syötöistä.

Maali oli Leppäselle kauden yhdeksäs ja samalla 31 tehopiste. Hyökkääjänä pelaava Marjala on puolestaan paukuttanut AHL:ssä tehot 13+35=48. Hän on joukkueensa kolmanneksi paras pistemies.

Suomalaiskaksikon Marjala ja Leppänen kanssa kuluvalla kaudella Bakersfieldissa pelannut Roby Järventie pääsi tekemään NHL-debyyttinsä Edmontonin paidassa viikonloppuna. Hyökkääjä sai peliaikaa reilut kahdeksan minuuttia, kun Edmonton hävisi Tampa Bay Lightningille.

Marjala ja Leppänen odottelevat vielä kutsua kirkkaisiin valoihin. Kumpikaan ei ole vielä tehnyt NHL-debyyttiä.