Puolustaja Atro Leppänen on solminut yksivuotisen jatkosopimuksen NHL-seura Edmonton Oilersin kanssa.
Leppänen pelaa ensimmäistä kauttaan Pohjois-Amerikassa. Hän on tehnyt AHL:ssä Edmontonin farmiseura Bakersfield Condorsissa tehot 3+17=20.
Oilers kiinnitti 27-vuotiaan Leppäsen sen jälkeen, kun tämä oli iskenyt viime kaudella SM-liigassa Vaasan Sportissa puolustajien kaikkien aikojen ennätystehot 21+42=63.
Leppäsen uusi sopimus on kaksisuuntainen, joten se sallii pelaajan liikuttelun NHL:n ja AHL:n välillä.