Rakenteilla olevaan taloon iskettiin kahdesti lyhyessä ajassa.
Venäjä syyttää Ukrainaa iskusta rakenteilla olevaan taloon Ufan kaupungissa sijaitsevassa Zatonissa 21. maaliskuuta.
Baškortostanin alueen kuvernööri Radij Habirovin mukaan videolle tallentuneessa tilanteessa droonit sytyttivät talon eristeet palamaan. Kahden rakennustyöntekijän kerrotaan loukkaantuneen tilanteessa.
Ukraina ei ole kommentoinut iskua.
Habirov kertoo, että Venäjä onnistui ampumaan viikonloppuna alas useita drooneja Ufassa sijaitsevien öljynjalostamoiden läheisyydessä. Ufan kaupunki sijaitsee yli 1000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.
Habirov kertoo, että Venäjä onnistui ampumaan viikonloppuna alas useita drooneja Ufassa sijaitsevien öljynjalostamoiden läheisyydessä. Ufan kaupunki sijaitsee yli 1000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.