Kuka sopii Suojelupoliisin henkilötiedustelijaksi? Tiedusteluosaston päällikkö MTV Katsomon Asian ytimessä -ohjelmassa maanantaina kello 19.30.
Suojelupoliisin (supo) työnhakuilmoitus on herättänyt paljon mielenkiintoa ja ihmetystä. Supo etsii henkilötiedustelijoita, eli vakoojia, joilla on hyvä kielitaito.
Muun muassa joukkoliikennevälineissä nähtävät ilmoitukset on kirjoitettu myös muun muassa venäjäksi ja mandariinikiinaksi. Työhön haetaan "tavallisia ihmisiä", joilla on "monipuolinen tausta".
– Henkilötiedustelu on pitkäjänteistä työtä varjoissa. Tässä työssä et saa julkista tunnustusta edes suurista onnistumisistasi, vaikka työyhteisössä niitä toki juhlimme, supon sivuilla kerrotaan.
Työhön voi lisäksi hakea vain kirjepostilla.
– Vaikka tiedustelutyö on pitkälti arkista puurtamista, tarjoaa se myös jännittäviä ja ainutlaatuisia onnistumisia, jotka ovat joskus kuin elokuvista, ilmoituksessa lukee.
Supon tiedusteluosaston päällikkö Pekka Hiltunen avaa mystisen ja poikkeuksellisen työnhakuilmoituksen taustaa