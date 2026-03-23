Entisen naisystävänsä murhannut mies pääsee vapaalle elinkautisesta vankeudesta.

Helsingin hovioikeus on päättänyt päästää ehdonalaiseen vapauteen entisen naisystävänsä murhanneen miehen.

Mies murhasi syyskuussa 2011 Jyväskylässä entisen naisystävänsä autossa tai muussa vastaavassa ahtaassa tilassa. Mies oli ensin puukottanut naista aiheuttaen tälle viisi pistovammaa ylävartaloon ja viiltovammoja kämmeneen ja poskeen. Tämän jälkeen hän oli ampunut uhria lähietäisyydeltä kuudesti revolverilla, osuen uhria kaulaan, olkavarteen, rintakehään ja ylävatsan alueelle.

Nainen oli ilmoitettu kadonneeksi sen jälkeen, kun hän ei saapunut työpaikalleen. Uhrin ruumis löydettiin kolme päivää rikoksen jälkeen Päijänteestä Jyväskylän Korpilahdelta, Kärkisten sillan lähettyviltä.

Oikeus piti tekoa vakaasti harkittuna sekä erityisen raa'alla ja julmalla tavalla tehtynä ja tuomitsi tämän murhasta elinkautiseen. Mies tuomittiin myös uhrin pakettiauton polttamisesta korjauskelvottomaksi.

Miehellä oli toinen suhde

Tekohetkellä 45-vuotias jyväskyläläinen murhasi entisen naisystävänsä, koska tämä oli eronnut hänestä.

Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että nainen oli eronnut miehestä, koska miehellä oli toinen suhde ja tämän seurauksena syntynyt lapsi.

Syyttäjän mukaan sähköasentajana työskennellyt mies oli vahtinut tekoa ennen tekoa naisen pihaa ja selvittänyt naisen asioita pakkomielteisesti.

Mies kiistää yhä rikoksen ja syyttää lavastuksesta

Hovioikeus antoi viikko sitten päätöksensä miehen vapauttamisesta ehdonalaiseen vapauteen.

Hovioikeuden päätöksestä käy ilmi, että mies ei ole tiettävästi syyllistynyt vankeusaikana uusiin rikoksiin. Hän on ollut pitkään päihteetön, ollut jo vuosia avolaitoksessa ja ollut onnistuneesti poistumisluvilla vankilasta.

Miehen vapaalle päästämistä vastaan puhui hovioikeuden mukaan se, että mies yhä kiisti syyllistyneensä rikokseen. Mies on läpi oikeusprosessin esittänyt, että hänet olisi lavastettu syylliseksi. Miehen mukaan surman teki esitutkinnassa tuntemattomaksi jäänyt henkilö.