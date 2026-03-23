Julkisen sanan neuvoston (JSN) puheenjohtaja voi jatkossa antaa langettavia päätöksiä.
Puheenjohtaja voi jatkossa antaa langettavan päätöksen periaatteelliselta merkitykseltään vähäisissä tai aiempien ratkaisujen perusteella selvissä tapauksissa.
Viimekätinen päätösvalta säilyy kuitenkin neuvostolla, joka voi enemmistön voimin kumota minkä tahansa puheenjohtajan tekemän päätöksen.
Asiasta päätti Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys Jusanek.
Uudistuksella on tarkoitus tehostaa JSN:n toimintaa, kun sen saamat kantelumäärät ovat nousseet huomattavasti viime vuosina.