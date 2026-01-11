Lapset äityivät joukkotappeluun jääkiekon AHL-ottelun erätauolla järjestetyssä pelissä.
Hershey Bearsin ja Cleveland Monstersin välisen AHL-ottelun erätauolla jäälle pääsivät pelaamaan nuoret, News.com.au:n mukaan iältään kuusi–kahdeksanvuotiaat kiekkoilijat.
Itse jääkiekko jäi tosin lasten pelissä kesken kaiken sivurooliin. Joukkueiden pelaajat alkoivat mukiloida toisiaan.
Homma riistäytyi kaoottiseksi joukkotappeluksi. Lapset hyppivät toistensa kimppuun, eikä tuomareita näkynyt mailla eikä halmeilla.
Paikoin jopa saman joukkueen pelaajat nujakoivat keskenään.
Yahoo kiinnitti huomiota, että ainakin yksi lapsista yritti vaarallisesti potkia vastustajaa luistimillaan.
Tapahtuman käsittely Pohjois-Amerikassa on ollut osaltaan arveluttavaa. Esimerkiksi hehkutti tappelua "upeaksi" ja kehui maalivahtia nujakan "arvokkaimmaksi pelaajaksi".