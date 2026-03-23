Markkinoilla ennakoidaan, että EKP nostaa ohjauskorkojaan.
Suomessa asuntolainojen viitekorkona yleinen 12 kuukauden euribor nousi maanantaina 2,740 prosenttiin eli korkeimmilleen sitten lokakuun 2024, kertoi OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen viestipalvelu X:ssä.
Viime perjantaina 12 kuukauden euribor oli 2,658 prosenttia. Maanantain päivänousu oli siten 0,082 prosenttiyksikköä.
Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikon kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan. Pitkittynyt Lähi-idän sota on aiheuttanut epävarmuutta ja poikkeuksellisia heilahteluja korkomarkkinoille.
12 kuukauden euriborin nousu heijastaa odotuksia tulevista koronnostoista. Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mukaan 12 kuukauden euribor on jyrkässä nousussa, koska EKP:n koronnostojen hinnoittelu kiihtyy markkinoilla.
– 25 korkopisteen nousu on nyt markkinoilla täysin hinnoissa jo huhtikuun kokoukselle, von Gerich kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Asuntovelallisten tilanne heikkenee.
– Asuntovelallisillakin korot alkavat nyt tarkistua taas ylöspäin.
Markkinakorot reagoivat, koska sota on iskenyt öljyn ja kaasun kuljetuksiin sekä tuotantoon Lähi-idässä.