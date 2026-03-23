Yhdysvaltoihin muuttamista suunnitelleiden Dora ja Joey Palmroosin unelman tielle tuli heistä riippumattomia esteitä. Pari kertoo, että asian saralla on sittemmin tapahtunut täyskäännös.

Elokuva-alan yrittäjät Dora ja Joey Palmroos ovat kertoneet julkisuudessa unelmastaan ja tavoitteestaan muuttaa kahden pienen lapsensa kanssa Yhdysvaltoihin, tarkemmin Los Angelesin Hollywoodiin.

Marraskuussa Dora kuitenkin kertoi Instagramissa, että heidän muuttohaaveensa tielle oli ilmestynyt useita heistä riippumattomia esteitä, muun muassa vaikeuksia viisumien saamisessa.

Jussi-gaalaan Delivery Run -elokuvansa tiimoilta saapuneet Palmroosit kertoivat gaalan punaisella matolla MTV Uutisille, että heidän Amerikka-unelmansa saralla on nyttemmin tapahtunut täyskäännös.

– Nykymaailmantilanteen takia unelmamme on vähän muuttunut. Tällä hetkellä etsimme isompaa kotia Suomesta. Nyt mennään tällä, täällä on oikeastaan tosi hyvä olla. Maailmantilanne on mitä on, Dora sanoi.

– Työstämme tällä hetkellä kolmatta elokuvaa, jota lähdemme tekemään loppuvuodesta. Kuvaamme Suomessa. Se myös ohjaa sitä (päätöstä) tosi hyvin, että mennään ainakin tällä hetkellä näin, Joey säesti.

Vaikka haave Yhdysvaltoihin muuttamisesta on siirtynyt ainakin toistaiseksi taka-alalle, on parilla siitä huolimatta suuria elokuva-alaan liittyviä unelmia.

– Olen pienestä asti unelmoinut, että haluan vielä käydä pokkaamassa Oscar-palkinnon. Se pitää uskaltaa sanoa ääneen, niin hullulta kuin se kuulostaakin, Joey totesi.

