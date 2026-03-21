Carolina Hurricanes ja joukkueen suomalaishyökkääjä Sebastian Aho jatkavat vahvaa kauttaan jääkiekon NHL:ssä.
Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä Carolina otti vieraissa jatkoaikavoiton Toronto Maple Leafsista maalein 4–3.
Voittomaalin teki venäläispuolustaja Aleksandr Nikishin, ja aivan kuten edellisessä ottelussa Pittsburgh Penguinsia vastaan, Aho kunnostautui nytkin jatkoaikaosuman alustajana. Aho sai syöttöpisteen myös Jordan Staalin ylivoimalla viimeistelemään Carolinan avausmaaliin toisessa erässä.
Toronton paidassa suomalaishyökkääjä Matias Maccelli kirjautti itselleen niin ikään kaksi syöttöpistettä.
Aho on ollut viime kuukaudet mainiossa vireessä. Tammikuun puolivälistä lukien viimeisten 22 ottelun saldo on 26 (7+19) tehopistettä.
Koko kaudella Aho on kerännyt yhteensä 71 tehopistettä (24+47), ja hän on paitsi Carolinan paras pistemies myös koko NHL:n paras suomalainen pistemies.
Ensin mainittu on vuodesta 2016 lähtien NHL:ssä pelanneelle Aholle tuttua puuhaa. Hän on voittanut Carolinan sisäisen pistepörssin seitsemällä kaudella yhdeksästä.
Suomalaispörssin Aho on kuitenkin voittanut vain kerran, koronapandemian keskeyttämällä kaudella 2019–2020. Sen jälkeen Mikko Rantanen on vienyt kunnian viidesti putkeen.
Dallas Starsia edustava Rantanen vaanii nykin vain kahden pisteen päässä Ahosta, vaikka on pelannut 15 ottelua tätä vähemmän. Rantanen on ollut sivussa tositoimista kuukauden päivät loukkaannuttuaan helmikuun olympiaturnauksessa.