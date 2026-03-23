Keväinen lämpö hellii vielä hetken, mutta muutaman päivän päästä ovella voi olla takatalvi.
Sää jatkuu tällä viikolla vuodenaikaan nähden lämpimänä, mutta viikonloppuna tulee muutos.
– Aika etelässäkin voi tulla silloin jotain ihan rännän näköistä taivaalta. Että ei niin kauhean kiva, MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo.
– Jos takatalvi siis tulee, se tapahtuu ensi viikon aikana.
Sen jälkeen korkeapaine hiipii taas lähemmäs ja lämpötilat nousevat.
– Tuossa vaiheessa, eli ensi kuun puolen välin seutuvilla, voidaan hivotella viittätoista astetta. Jos sää on keskimääräistä lämpöisempää ja aurinkoista, se tarkoittaa sitä, että yöllä voi olla pakkasta, mutta aurinko lämmittää päivisin.
Lapin pääsiäisrinteissä vielä lunta
Pääsiäislomalle Lappiin lähtevät voivat Pekka Poudan mukaan varautua siihen, että Lapissa on vielä lunta, mutta seassa on jo pälviä.