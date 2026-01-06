Juuso Välimäki vaihtaa jääkiekon NHL:ssä Utah Mammothista Carolina Hurricanesin organisaatioon.

Carolina Hurricanes tiedottaa hankkineensa Juuso Välimäen Utah Mammothin organisaatiosta. Siirtokorvauksesta sovitaan myöhemmin.

Carolina lähetti 27-vuotiaan suomalaispuolustajan heti farmiin AHL-joukkue Chicago Wolvesin riveihin.

AHL:ssä Välimäki on myös pelannut kauden tähän mennessä ainoat kolme otteluaan Tucson Roadrunnersin paidassa. Tilillä on myös kolme (1+2) pistettä.

Välimäellä oli menossa toinen kausi Utahin organisaatiossa. Viime sesongilla hän tahkosi seurassa 43 NHL-matsia pistein 2+3=5.

Kaikkiaan Välimäellä on vyöllään 271 ottelua NHL:n runkosarjassa ja kaksi pudotuspeleissä. Hän on edustanut aiemmin Arizona Coyotesia ja Calgary Flamesia.